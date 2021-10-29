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Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям принял посла Республики Польша

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям принял посла Республики Польша

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян 29 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Павла Чеплака. Во встрече приняла участие руководитель группы дружбы Армения-Польша НС А.Джулакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, Э.Агаджанян подчеркнул дружеские отношения народов двух стран, высоко оценил сотрудничество с польским парламентом.

Коснувшись развития армяно-польского сотрудничества в различных сферах, председатель комиссии особо отметил проведение в Армении “Дней польской культуры” и проводимые в его рамках мероприятия. Э.Агаджанян выразил уверенность, что подобные инициативы содействуют расширению культурных связей между народами двух стран.

Обсуждалась также возможность презентации армянского культурного наследия в Польше.

Поблагодарив за прием, посол подчеркнул важность сотрудничества с Армении также в формате отношений Армения – Евросоюз.

Затронута послевоенная ситуация. Э.Агаджанян высоко оценил поддержку польских властей в организации двухнедельной поездки арцахских подростков в Польшу после 44-дневной войны.

Собеседники отметили углубление межпарламентских связей между Арменией и Польшей, подчеркнув активизацию взаимных визитов и деятельности групп дружбы. Новоизбранный руководитель группы дружбы Армения-Польша А.Джулакян отметила, что своей эффективной и плодотворной деятельностью поспособствует расширению двустороннего сотрудничества.

По словам Павла Чеплака, межпарламентские связи, продуктивные контакты групп дружбы могут сыграть особую роль в расширении сфер сотрудничества.


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