Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям принял посла Республики Польша

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян 29 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Павла Чеплака. Во встрече приняла участие руководитель группы дружбы Армения-Польша НС А.Джулакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, Э.Агаджанян подчеркнул дружеские отношения народов двух стран, высоко оценил сотрудничество с польским парламентом.

Коснувшись развития армяно-польского сотрудничества в различных сферах, председатель комиссии особо отметил проведение в Армении “Дней польской культуры” и проводимые в его рамках мероприятия. Э.Агаджанян выразил уверенность, что подобные инициативы содействуют расширению культурных связей между народами двух стран.

Обсуждалась также возможность презентации армянского культурного наследия в Польше.

Поблагодарив за прием, посол подчеркнул важность сотрудничества с Армении также в формате отношений Армения – Евросоюз.

Затронута послевоенная ситуация. Э.Агаджанян высоко оценил поддержку польских властей в организации двухнедельной поездки арцахских подростков в Польшу после 44-дневной войны.

Собеседники отметили углубление межпарламентских связей между Арменией и Польшей, подчеркнув активизацию взаимных визитов и деятельности групп дружбы. Новоизбранный руководитель группы дружбы Армения-Польша А.Джулакян отметила, что своей эффективной и плодотворной деятельностью поспособствует расширению двустороннего сотрудничества.

По словам Павла Чеплака, межпарламентские связи, продуктивные контакты групп дружбы могут сыграть особую роль в расширении сфер сотрудничества.