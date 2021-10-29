Пять детей доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом

В университетскую больницу «Мурацан» доставлены 3-месячный ребенок, а также дети 4, 8, 11 15 лет с подозрением на отравление угарным газом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Состояние 5 несовершеннолетних детей оценивается как средней тяжести. Как сообщила Даниелян, на момент написания поста дети находились на обследовании.