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Пять детей доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом

Пять детей доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом

В университетскую больницу «Мурацан» доставлены 3-месячный ребенок, а также дети 4, 8, 11 15 лет с подозрением на отравление угарным газом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Состояние 5 несовершеннолетних детей оценивается как средней тяжести. Как сообщила Даниелян, на момент написания поста дети находились на обследовании.


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