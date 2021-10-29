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Азербайджанцы вернули 106 овец жителя Корнидзора

Азербайджанцы вернули 106 овец жителя Корнидзора

В результате скоординированных и целенаправленных действий главы общины Тег Давида Гулунца, начальника Пограничных войск Армении подполковника Давтяна и российских пограничников 22 октября противник вернул 106 овец, принадлежащих жителю Корнидзора. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице общины Тег в Фейсбуке.

В администрации общины также отметили, что недавнее сообщение омбудсмена Армении Армана Татояна о том, что азербайджанцы проникли на административную территорию Корнидзора и украли овец, является дезинформацией. В муниципалитете призвали всех не искажать информацию, дождаться официальных сообщений местного муниципалитета, отметив, что в случае необходимости готовы сотрудничать со всеми.


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