Премьер-министр Пашинян принял новоизбранного Католикоса-Патриарха Католической армянской церкви Дома Киликийского 

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня Католикоса-Патриарха Католической армянской церкви Дома Киликийского архиепископа Рафаэла Минасяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян еще раз поздравил Его Святейшество Рафаэла Бедроса с избранием 21-м Католикосом-Патриархом Католической армянской церкви Дома Киликийского и отметил:

“Святой отец,

Рад видеть Вас, на этот раз в новом статусе, и прежде всего хочу поздравить Вас с избранием пастором Армянской католической церкви. Мы высоко ценим деятельность Армянской католической церкви по сохранению и развитию самобытности нашего народа. Широко известен неоспоримый вклад, который внесли представители Армянской католической церкви в Конгрегации Мхитаристов, Конгрегации Зммара и т.д.

Я очень рад, что Вы избраны главой Армянской католической церкви, учитывая, что Вы, по сути, активно работали в Республике Армения последние 10 лет, конечно, возглавляя более крупную епархию Армянской католической церкви, но Ваша основная резиденция находилась в Республике Армения, что значит, что Вы лучше осведомлены о проблемах, нюансах и особенностях Армении. Думаю, что Ваше избрание в этом отношении будет более способствовать нашему дальнейшему сотрудничеству и сделает его более эффективным”.

Католикос-Патриарх Католической армянской церкви Дома Киликийского отметил:

“Господин премьер-министр,

Большое спасибо за Ваши честные слова и чувства. Я глубоко тронут, прежде всего, тем, что Вы были первым, еще до католиков, поздравившим меня с избранием на этот новый пост. Я храню в своем сердце, что, в конце концов, меня приметили как родного дитя моей нации, как Вы отметили, и будьте уверены, все эти жертвы, которые Вы приносите, находятся в наших сердцах. Нам не остается ничего иного, как помнить Вас в своих молитвах особым образом, чтобы Вседобрейший Господь действительно помог Вам, защитил Вас и привел к добрым и мирным берегам. Это наше желание, наши дорогие чувства к Вам и к нашей Родине”.

Собеседники обменялись мнениями о сохранении армянской идентичности, единстве Армения-Арцах-диаспора, укреплении связей между государством и церковью, сотрудничестве светских и духовных властей в этом направлении. Премьер-министр подчеркнул, что Католикосат Дома Киликийского играет большую роль в укреплении духовных ценностей нашего народа, сохранении национальной идентичности и культурного наследия, и правительство Армении продолжит вносить свой вклад в это дело.