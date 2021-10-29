Геворг Аветисян удостоен высшей государственной награды Чехии

Чешская пресса опубликовала указ президента Чехии Милоша Земана, согласно которому наш знаменитый соотечественник, глава международной компании Marlenka Геворг Аветисян входит в число 29 знаменитостей, награжденных 28 октября по случаю 103-й годовщины образования независимой Чехословакии. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет европейский журнал «Орер», издаваемый в Праге.

«Указом Президента Чешской Республики высшими наградами республики награждены около тридцати известных деятелей в области науки, культуры, бизнеса, спорта, вооруженных сил и здравоохранения. Однако из-за болезни президента Земана церемония награждения перенесена с 28 октября на 1 января 2022 года», - говорится в публикации.

Отмечается, что Геворг Аветисян - известный в Чехии бизнесмен, который 18 лет производит знаменитые медовые торты «Марленка» и доставляет их в более чем 50 стран мира, тем самым способствуя распространению качественных чешских продуктов. Наш соотечественник везде подчеркивает, что его продукция изготавливается по старинному армянскому семейному рецепту.