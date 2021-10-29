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Геворг Аветисян удостоен высшей государственной награды Чехии

Геворг Аветисян удостоен высшей государственной награды Чехии

Чешская пресса опубликовала указ президента Чехии Милоша Земана, согласно которому наш знаменитый соотечественник, глава международной компании Marlenka Геворг Аветисян входит в число 29 знаменитостей, награжденных 28 октября по случаю 103-й годовщины образования независимой Чехословакии. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет европейский журнал «Орер», издаваемый в Праге.

«Указом Президента Чешской Республики высшими наградами республики награждены около тридцати известных деятелей в области науки, культуры, бизнеса, спорта, вооруженных сил и здравоохранения. Однако из-за болезни президента Земана церемония награждения перенесена с 28 октября на 1 января 2022 года», - говорится в публикации.

Отмечается, что Геворг Аветисян - известный в Чехии бизнесмен, который 18 лет производит знаменитые медовые торты «Марленка» и доставляет их в более чем 50 стран мира, тем самым способствуя распространению качественных чешских продуктов. Наш соотечественник везде подчеркивает, что его продукция изготавливается по старинному армянскому семейному рецепту.


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