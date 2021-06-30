Предстоящие на 30 октября мероприятия
17:31, Октябрь 29, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
09:35, 29.10.2021
“Ереванский бестселлер”: лидирует Шарма: документальная книга, сентябрь, 2021
10:00, 25.10.2021
«Новая книга» -33/21: Ованнесян, Конде, Фергюсон
- 17:33 Геворг Аветисян удостоен высшей государственной награды Чехии
- 17:31 Предстоящие на 30 октября мероприятия
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- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-10-21
- 17:21 Азиатские индексы - 29-10-21
- 17:18 Цена на газ в Европе опустилась ниже $850 впервые с конца сентября
- 17:14 В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом
- 16:41 Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным
- 16:27 ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы сообщества
- 15:54 На поворотах Тигранашена машина погранвойск РФ упала в ущелье: есть одна жертва
- 15:43 Впервые измерена глубина Большого Красного пятна на Юпитере
- 15:26 Задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в членстве в террористической группе
- 15:23 Меркель примет участие в климатической конференции в Глазго в очном формате
- 14:38 Содокладчики ПАСЕ посетят Армению
- 14:35 Азербайджан в списке основных стран транзита героина: ответ прокуратуры на заявление Алиева
- 14:27 Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте
- 14:22 Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана
- 14:09 Президент Армении представил членам аналитического центра «Атлантический совет» суть вопроса Арцаха, рассказал о 44-днев
- 13:30 Председатель Национального собрания Армении принял Армянского Католического Патриарха Дома Киликийского
- 13:26 Эксклюзивные марки, открытки: «Айпост» и Ереванский метрополитен открыли совместную выставку
- 13:14 Журнал ЮНЕСКО «Жизнеспособное наследие» обратился к армянскому нематериальному культурному наследию
- 12:58 В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны
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- 11:58 В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ
- 11:40 Депутаты фракции «Айастан» встречались с послом РФ в Армении: Сейран Оганян представил подробности
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