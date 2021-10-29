Молдавия закупила на международном рынке еще 1,5 млн кубометров газа

Молдавия закупила в четверг на международном рынке еще 1,5 млн куб. метров газа, сообщила пресс-служба Агентства государственной собственности по итогам проведенного тендера.

Согласно сообщению, победителем объявлено предложение "Нафтогаза" Украины.

Закупленный газ поступит в Молдавию в течение дня в пятницу. Другие подробности сделки не сообщаются.

Как сообщал "Интерфакс", Молдавия решила покупать ежедневно небольшие объемы газа на международном рынке, чтобы восполнить нехватку газа и не допустить падения давления в газопроводе до критического уровня. С целью проведения закупок правительство поручило государственной компании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG, а во вторник - голландская Vitol. Они уже поставили в Молдавию по 1 млн кубометров газа. В среду тендер на 1,5 млн кубометров газа выиграло совместное предложение двух компаний - международной компании DXT Commodities и польской PGNiG,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Молдавия продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдавия получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. 22 октября парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом сроком на 30 дней - до 20 ноября.