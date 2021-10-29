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Азиатские индексы - 29-10-21

Азиатские индексы - 29-10-21

ТОКИО, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 28892.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.08% и составил 2001.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.82% и составил 3547.34 пункта, а HANG SENG снизился на 0.70% и составил 25377.24 пункта.


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