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Цена на газ в Европе опустилась ниже $850 впервые с конца сентября

Цена на газ в Европе опустилась ниже $850 впервые с конца сентября

Газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу продолжил дешеветь и его стоимость опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с конца сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $844,9 за 1 тыс. куб. м, или €70,135 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее падение цены за день составляет более 9%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит заполнение ПХГ в России. По его словам, заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.


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