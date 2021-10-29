В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849 до 8 432 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 442 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.