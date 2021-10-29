Экс-премьер Италии назвал время открытия саммита G20 неудачным

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что открывающая в Риме встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит в неудачный момент, присутствие лидеров России и Китая могло бы внести в нее важный вклад.

"G20 - великолепное мероприятие, но оно происходит в неудачный момент. В нем нет прямого участия Владимира Путина и Си Цзиньпина, потому что COVID все еще разделяет мир. Но это хорошая вещь, которую удалось провести спустя два года. Конечно, если бы на "Двадцатке" лично присутствовали Путин и Си Цзиньпин, она могла бы сделать некоторый рывок вперед: на международных встречах физическое присутствие жизненно важно, две трети событий вещей происходят в коридоре. Политика состоит из таких вещей, их зрительного контакта", - заявил Проди в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Лидеры России и Китая выступят на нем по видеосвязи.

По словам Проди, доказательством подобного прямого контакта стало решение финансовой "Двадцатки" поддержать введение 15-процентного налога для транснациональных корпораций, принятое на летней встрече в Венеции.

"Таким образом ломается священный принцип, согласно которому налоги платятся в стране, где извлекаются прибыли. Это меняет мировую ментальность", - заключил бывший премьер Италии.