ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы сообщества

Евросоюз принял решение добавить Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

"Совет обновил список стран, специальных административных районов и других субъектов и территориальных органов, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Аргентина, Колумбия, Намибия и Перу", - отмечается в сообщении Совета.

Таким образом, помимо этих новых стран, в так называемый зеленый список включены Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай, а также Китай, но по принципу взаимности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Государства ЕС также получат право разрешать въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.