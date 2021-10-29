На поворотах Тигранашена машина погранвойск РФ упала в ущелье: есть одна жертва

В Араратский региональный центр управления кризисными ситуациями 29 октября в 11:53 поступила информация, что на трассе Ереван-Мегри, на участке поворотов Тигранашена российская военная машина упала в ущелье. Есть пострадавшие.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МЧС Армении, отметив, что грузовая машина российских пограничников на 80-м км трассы выехала за обочины дороги и скатилась на 150 м в ущелье. Есть 1 жертва и 1 раненый.

Спасатели остановили утечку дизельного топлива грузовика.