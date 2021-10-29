Меркель примет участие в климатической конференции в Глазго в очном формате

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель отправится в Глазго для участия 1 ноября в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.

"Канцлер примет участие в 26-й климатической конференции. Она выступит с речами на пленуме глав государств и правительств и на мероприятии "Действие и солидарность - решающее десятилетие", - сказала Фиц. По ее словам, правительство ФРГ намерено на COP-26 достигнуть прогресса в области снижения выбросов вредных веществ и финансирования странами климатических целей.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.