Задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в членстве в террористической группе
15:26, 29 Октябрь, 2021
В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», в Линейный отдел был доставлен 33-летний Кадер С., собирающийся вылететь авиарейсом Ереван-Минск.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мужчина с 9 ноября 2020 года разыскивался Интерполом по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе.
Мера пресечения ‒ заключение под стражу.
О поимке Кадера С. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокуратура.
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