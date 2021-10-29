Задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в членстве в террористической группе

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», в Линейный отдел был доставлен 33-летний Кадер С., собирающийся вылететь авиарейсом Ереван-Минск.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мужчина с 9 ноября 2020 года разыскивался Интерполом по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе.

Мера пресечения ‒ заключение под стражу.

О поимке Кадера С. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокуратура.