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Задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в членстве в террористической группе

Задержан иностранец, объявленный в розыск Интерполом по обвинению в членстве в террористической группе

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», в Линейный отдел был доставлен 33-летний Кадер С., собирающийся вылететь авиарейсом Ереван-Минск. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мужчина с 9 ноября 2020 года разыскивался Интерполом по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе.

Мера пресечения ‒ заключение под стражу.

О поимке Кадера С. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокуратура.


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