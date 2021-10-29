Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Кимо Килиунен (Финляндия) и Бориана Аберг (Швеция) посетят Армению 3-5 ноября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ПАСЕ.

В центре обсуждений в Армении будут реформы избирательной системы, взаимоотношения между конституционными институтами, независимость судебной власти, состояние средств массовой информации, а также нагорно-карабахский конфликт и его последствия в функционировании демократических институтов Армении.

Содокладчики ПАСЕ проведут в Ереване встречи на высшем уровне с представителями власти Армении, с членами парламентских комитетов, членами армянской делегации в ПАСЕ и руководителями фракций НС.

Ожидаются также встречи с представителями судебной власти, дипломатического корпуса и гражданского общества.