Азербайджан в списке основных стран транзита героина: ответ прокуратуры на заявление Алиева

По факту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ через государственную границу между Арменияй и Ирана следственными органами СНБ РА и КГД РА расследовано 13 уголовных дел, по которым в качестве обвиняемых привлечены 14 лиц.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении. По данным за первые 9 месяцев текущего года число таких дел составило 12, по которым в качестве обвиняемых привлечены 24 человека, в том числе и граждане Армении, и Ирана.

«Причем, если с 2017 по 2020 гг. таможенная служба РА обнаружила 157 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, незаконно ввезенных из Ирана в Армению, то лишь в 2021 г. таможней обнаружено 451 кг наркотиков. Зафиксировано два случая контрабандного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Армению, а также использования территории Армении в качестве транзита. По одному случаю на территорию Армении было ввезено и обнаружено 351 кг героина, по другому - 366 кг героина», - пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что в предыдущие годы шла активная борьба и против использования территории Арцаха в качестве метва незаконного ввоза и транспортировки наркотиков из Ирана в Армению.

С 2016 года выявлено 7 таких случаев, 3 из которых раскрыты, расследование возбужденных уголовных дел проводится правоохранительными органами Республики Арцах, а 4 - компетентными органами Республики Армения.

Общее количество выявленных контрабанд наркотических средств из Ирана в Арцах, составило около 28 кг.

По указанным 7 уголовным делам фигурируют 16 человек. 10 человек приговорены к лишению свободы по уголовным делам, направленным в суд с обвинительными заключениями.

Прокуратура отмечает, что с учетом того, что контрабанда и незаконный оборот наркотиков считаются преступлениями с большой латентностью, вышеуказанные показатели однозначно доказывают, что борьба с контрабандой наркотиков из Ирана в Армению, как и в Арцах, до войны 2020 г., по межгосударственной границе, в том числе и в сотрудничестве с иранскими правоохранительными органами, с каждым годом становится все более последовательной и эффективной.

Об этом свидетельствует и оценка международных организаций, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В частности, в марте 2021 г. из Офиса ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в Генеральную прокуратуру поступило письмо, в котором выражалось удовлетворение изъятием больших партий наркотиков, ввезенных из Ирана в Армению. Активизация борьбы с контрабандой наркотиков во многом обусловлена и более тесным сотрудничеством между генеральной прокуратурой Республики Армения и прокуратурой Исламской Республики Иран. В контексте этой борьбы вопрос расширения двустороннего сотрудничества стал предметом особого обсуждения в 2019-2021 годах. В повестке взаимные визиты, встречи и переговоры между генеральными прокурорами Армении и Ирана во время международных конференций.

В частности, в ходе визита Генерального прокурора Исламской Республики Иран в Армению, состоявшегося 12-15 октября, обсуждались возможность внедрения новых, современных технических средств обнаружения наркотиков на пограничных пунктах пропуска, а также вопросы уголовного преследования лиц, разоблаченных в таких преступлениях. Кроме того, вопрос совместной борьбы с контрабандой наркотиков, с незаконным оборотом наркотиков, особенности возбужденных по таким делам уголовных дел, взаимопомощь в их рамках является основой мер, вытекающих из программы сотрудничества, подписанной между прокуратурами Республики Армения и Республика Иран.

По мнению прокуратуры РА, вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что обвинения и заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованные Армении и ИРИ за незаконный транзит наркотиков и использование с этой целью территории Арцаха, без предъявления хотя бы одного доказательства, прозвучавшие 15 октября в ходе онлайн-заседания Совета глав государств СНГ, не имеют ничего общего с действительностью, являются надуманными и лишенными какого-либо фактического основания, преследуют неприкрытые цели дискредитации РА и ИРИ. Они направлены на сокрытие факта того, что Азербайджан сам является транзитной страной наркобизнеса.

Президент Азербайджана делает подобные заявления в том случае, что, согласно докладу, опубликованному офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, Армения в 2015-2019 гг. была в списке неосновных стран происхождения и транзита героина, а Азербайджан - в списке основных стран.