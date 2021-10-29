Время в Ереване: 11:07:36,   29 Октябрь

Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте

Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте

Почта Грузии выпустила марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери - работа принадлежит выдающемуся грузинскому художнику Серго Кобуладзе, передает Арменпресс со  ссылкой на Sputnik.

Марка, которая выпущена по инициативе парламентского комитета по культуре и при поддержке Почты Грузии, будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.

Об этом событии написало посольство Италии в Грузии на своей странице в Twitter. Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта.

Примечательно, что портрет Данте Алигьери, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году и был признан одним из лучших.

Почта Грузии отмечает, что марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами.

Данте Алигьери (1265 — 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, а также создатель "Божественной комедии", в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]