Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте

Почта Грузии выпустила марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери - работа принадлежит выдающемуся грузинскому художнику Серго Кобуладзе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Марка, которая выпущена по инициативе парламентского комитета по культуре и при поддержке Почты Грузии, будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.

Об этом событии написало посольство Италии в Грузии на своей странице в Twitter. Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта.

Примечательно, что портрет Данте Алигьери, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году и был признан одним из лучших.

Почта Грузии отмечает, что марка будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами.

Данте Алигьери (1265 — 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, а также создатель "Божественной комедии", в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.

The Week of the Italian Language in #Georgia concluded at @TbilisiU. Presented a special stamp by the Georgian Post Office, which shows Dante’s effigy by the famous painter Sergo Kobuladze, and a bilingual commemorative edition of Dante’s "Vita Nuova". #SLIM2021 #Dante700 pic.twitter.com/oJkMKH0Nn4