Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который выдвигался на второй срок на состоявшихся 24 октября выборах главы государства, победил, набрав 80,12% голосов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев на заседании комиссии в пятницу, где были утверждены окончательные итоги голосования.

"За Шавката Мирзиёева, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 12 988 964 или 80,12% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей", - сказал он.

Как сообщили по итогам заседания в пресс-службе Центризбиркома, комиссия утвердила протокол об определении результатов выборов президента Узбекистана. Окончательная явка составила 80,4%.

На прошедших выборах на пост главы государства, кроме Мирзиёева, претендовали четыре кандидата. Замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, лидер Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кодиров, глава Экологической партии Нарзулло Обломурадов и лидер Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов.

Мирзиёев выдвигался на второй президентский срок, в первый раз он был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, которые прошли после ухода из жизни главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года.