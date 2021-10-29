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Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который выдвигался на второй срок на состоявшихся 24 октября выборах главы государства, победил, набрав 80,12% голосов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев на заседании комиссии в пятницу, где были утверждены окончательные итоги голосования.

"За Шавката Мирзиёева, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 12 988 964 или 80,12% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей", - сказал он.

Как сообщили по итогам заседания в пресс-службе Центризбиркома, комиссия утвердила протокол об определении результатов выборов президента Узбекистана. Окончательная явка составила 80,4%.

На прошедших выборах на пост главы государства, кроме Мирзиёева, претендовали четыре кандидата. Замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, лидер Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кодиров, глава Экологической партии Нарзулло Обломурадов и лидер Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов.

Мирзиёев выдвигался на второй президентский срок, в первый раз он был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, которые прошли после ухода из жизни главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года.


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