Президент Армении представил членам аналитического центра «Атлантический совет» суть вопроса Арцаха, рассказал о 44-днев

Президент Армен Саркисян встретился с членами американского аналитического центра «Атлантический совет».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента РА. Также представили, что «Атлантический совет» - аналитический центр, специализирующийся на международных отношениях, который был основан в 1961 году. С момента своего создания центр реализовал различные программы обсуждения и изучения международных политических, экономических вопросов и вопросов безопасности.

До визита в Армению сотрудники центра посетили Азербайджан и Грузию. Целью регионального визита является изучение ситуации в трех республиках Южного Кавказа, состояния демократии и деятельности демократических институтов в этих странах, а также региональных реалий и возможных развитий.

Участники встречи задали президенту вопросы о нагорно-карабахском конфликте, о последних событиях и 44-дневной войне, послевоенной ситуации в Армении, уровне демократии в нашей стране, а также о программах, ориентированных на будущее.

Президент представил суть арцахского вопроса, рассказал о 44-дневной войне и связанных с ней гуманитарных проблемах, и вновь упомянул, что Азербайджан до сих пор не возвращает армянских военнопленных.

Говоря о современном мире, Армен Саркисян отметил, что последние технологические и научные открытия сделали мир непредсказуемым и нестабильным. Президент отметил, что залогом приобретения своего места в этом мире, гарантией успеха и нашего самого большого преимущества может быть эффективное использование человеческих ресурсов.