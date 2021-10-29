Председатель Национального собрания Армении принял Армянского Католического Патриарха Дома Киликийского
29 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял Армянского Католического Патриарха Дома Киликийского Рафаэля Петроса Минасяна.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Поздравив духовного пастыря с избранием Патриархом Дома Киликийского, Ален Симонян пожелал ему успехов в высокой и богоугодной миссии.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся духовных и образовательных связей с родиной армян, разбросанных по всему миру и Армянской католической общины.
Стороны коснулись возможностей Армении по решению проблем армянской общины Ливана.
Духовный пастырь поблагодарил за гостеприимство, пожелав председателю НС и Национальному собранию плодотворной деятельности.
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