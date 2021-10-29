Эксклюзивные марки, открытки: «Айпост» и Ереванский метрополитен открыли совместную выставку

На выставке, организованной ЗАО «Айпост» и Ереванским метрополитеном, представлены марки и открытки, выпущенные в 2010-2021 годах. Экспонаты рассказывают о богатом культурном наследии Армении, ее флоре и фауне, достопримечательностях, выдающихся людях и знаменательных событиях.

Как передает «Арменпресс», 29 октября на станции метро «Еритасардакан» в Ереване открылась выставка, цель которой - представить общественности армянскую культуру, отраженную в филателистических марках и открытках, и информацию о великих армянах.

Фото: Мхитара Хачатряна

Генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян поблагодарил и. о. директора метро Геворга Аветисяна за содействие при организации выставки. «Эта выставка предоставит нашим гражданам и туристам возможность познакомиться с марками, выпущенными в обращение в 2010-2021 годах. Понравившуюся марку можно будет заказать онлайн», - сказал он, добавив, что в случае успеха инициативы не исключено, что такие выставки будут и на других станциях метро.

Говоря об особых марках, Карапетян отметил, что очень интересна первая в Армении звуковая марка, посвященная 100-летию Арно Бабаджаняна. Загрузив приложение ARLOOPA, и отсканировав рабочий лист, можно будет насладиться «Ноктюрном» Арно Бабаджаняна.

Также представлены марки, выпущенные в рамках ежегодных международных конкурсов «EUROPA» и занявшие первые места.

«На этот раз мы решили познакомить путешественников и туристов с богатым культурным наследием Армении на языке филателии. В рамках проекта «Искусство в метро» на разных станциях метро регулярно проводятся различные культурные мероприятия», - подчеркнул и. о. директора метро Геворг Аветисян.

В 1992 году Независимая Республика Армения выпустила свои первые марки, открыв новую страницу в истории армянской филателии. С 1992 года выпущено более 1 000 наименований почтовых марок, посвященных Геноциду армян, религии, культуре, науке, искусству, производству, спорту, флоре, фауне, архитектуре и многому другому.