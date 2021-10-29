Журнал ЮНЕСКО «Жизнеспособное наследие» обратился к армянскому нематериальному культурному наследию

По инициативе Софийского регионального центра нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы, действующего под эгидой ЮНЕСКО, при участии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения вышел в свет очередной номер журнала «Жизнеспособное наследие» 2021 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, отмечая, что он приурочено к 75-летию ЮНЕСКО и ставит задачи сохранения нематериального культурного наследия в регионе Юго-Восточной Европы.

«Ежегодные выпуски журнала обращаются к различным проявлениям защиты нематериального культурного наследия государств-членов, сплотившихся вокруг Конвенции ЮНЕСКО 2003 г.: «Об охране нематериального культурного наследия». В номере есть обширное обращение к нематериальному культурному наследию Армении. Помещено выступление генерального секретаря Национальной комиссии Армении Армана Хачатряна по случаю 75-летия ЮНЕСКО. Представлен Музей народного искусства им. Шарамбеяна, работы вышивальщиц Анаит и Анжелы Абгарян. Рассказано о программе «Сохранение, распространение, развитие и популяризация национальной культуры в регионах Республики Армения», реализованной при содействии Министерство ОНКС РА и о 3 анимационных фильмах, снятых в рамках этой программы: «Озера», «Предания Ноя», «Армянские горы».

Армения член Софийского центра с 2013 года. Она активно участвует в работах, проводимых этим центром ЮНЕСКО, которые направлены на сохранение, передачу, распространение нематериального культурного наследия, его популяризацию и межкультурный диалог.

В рамках этого сотрудничества талантливые юные художники Армении принимали участие в конкурсе рисунков, на фотовыставках, организованных в Софии, выставлялись работы молодых фотографов, специалисты сферы периодически участвовали в конференциях, обсуждениях, переподготовках, посвященных наследию, а также в работах ежегодных изданий журнала «Жизнеспособное наследие».