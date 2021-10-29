В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны

Новый премьер-министр Судана будет технократом, но имен кандидатов пока нет. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости главнокомандующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

По словам аль-Бурхана, военные "не будут вмешиваться в вопрос выбора министров", их назначит премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа.

"Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам", - заявил аль-Бурхан.

По его словам, списка с именами кандидатов на эту должность пока нет.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.