В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ

Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Heraldo de Chiapas.

Сообщается, что 62-летний Фреди Лопес Аревало в четверг вечером возвратился домой в муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас после поездки в другой город. Когда журналист доставал вещи из багажника, преступник смертельно ранил его из огнестрельного оружия, а затем скрылся на мотоцикле.

Лопес Аревало работал корреспондентом в различных иностранных агентствах, а также занимал пост редактора в местных изданиях Novedades de México, Prensa Libre de Guatemala и Notimex. В течение свое карьеры он освещал вооруженные конфликты как внутри страны, так и за рубежом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Журналист был основателем регионального агентства Maya Press, которое информировало читателей о событиях в штате Чьяпас на испанском, английском и французском языках.

Заместитель министра по правам человека, населения и миграции Алехандро Энсинас ранее сообщил, что в Мексике за три года были убиты 47 журналистов.