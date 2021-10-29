Депутаты фракции «Айастан» встречались с послом РФ в Армении: Сейран Оганян представил подробности

В Парламенте депутаты фракции «Айастан» принимали посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как передает «Арменпресс», об этом на парламентском брифинге журналистам сообщил глава фракции «Айастан» Сейран Оганян.

«Мы встречались с послом в составе Совета фракции. Обсудили ситуацию, представили взгляды нашей фракции на текущую военно-политическую ситуацию. Обсудили также вопросы, связанные с парламентским сотрудничеством. И, конечно же, мы обсудили ситуацию, которая создана вокруг Армении», - сказал Сейран Оганян.

Он добавил, что на встрече они говорили и о значении армяно-российского сотрудничества. «Мы говорили о совместной военной группировке, о приграничных действиях. Есть и некоторые закрытые вопросы, о которых я не хотел бы сегодня говорить. Думаю, основные направления беседы я представил», - сказал Сейран Оганян.

На вопрос, обговаривался ли вопрос возможного подписания нового документа между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, о чем публикуется в СМИ, Оганян ответил: «Мы спрашивали об этом. Однако посол ответил, что он об этом не имеет полной информации».