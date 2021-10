Папа Римский Франциск наградил президента Армении высшим орденом Святого Престола

Его Святейшество Папа Франциск наградил президента Республики Армения Армена Саркисяна высшим орденом Святого Престола Орденом Папы Пия IX: «Grand Collar of the Papal Order of Pius IX», который Армен Саркисян заслужил за большой вклад в дело развития отношений между Арменией и Святым Престолом.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте президента РА.

«Папа поручил мне вручить Вам высшую награду Ватикана. Это свидетельство уникальных отношений, существующих между нашими странами. Открывая Апостольскую нунциатуру в Ереване, мы хотим установить очень высокий уровень отношений, чтобы показать миру какое значение имеет для нас первая в истории христианская нация», - сказал заместитель государственного секретаря Святого Престола, находящийся в настоящее время в Армении.

Было отмечено, что президент Саркисян первым в Армении, единственным в регионе награжден высшим орденом Святого Престола - Орденом Папы Пия IX.

Армен Саркисян, ответил, что получение этой высокой награды является для него большой честью.

«Я принимаю это как оценку моей скромной деятельности, как и признание факта, что я был первым послом Армении при Святом Престоле. Я всегда работал ради сближения Армении и Ватикана. И я принимаю его, обещая сделать больше».

С особой гордостью вспоминая 1999 год, когда в марте, в Сикстинском зале Библиотеки Ватикана, в рамках празднования 1 700-летия провозглашения в Армении христианства государственной религией, открылась выставка «Армения-Рим», президент подчеркнул важность продолжения культурного диалога. Он предложил 30-летние дипломатические отношения между Арменией и Святым Престолом ознаменовать новой экспозицией, еще раз представив богатое историческое и культурное наследие.

«Это будет еще одна возможность поговорить об отношениях между нашими государствами и о будущем», - сказал он.

Президент Армен Саркисян встретился с заместителем генерального секретаря по общим вопросам Святого Престола архиепископом Эдгаром Пенья Пара, находящимся в Армении с официальным визитом.

Президент республики еще раз с удовлетворением подчеркнул непрерывное развитие межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом. «Я очень рад тому, что Святой Престол постоянно будет присутствовать здесь. Это хорошая новость и для Армении и для Армянской Апостольской церкви».

Армен Саргсян передал свои теплые пожелания Папе Франциску, с благодарностью отметив, что в дни тяжелых и трудных для нашей страны вызовов Ватикан протянул руку солидарности нашему государству и народу.

«Мы все помним и ценим содействие, которое мы получили от Папы и Ватикана в тяжелые для Армении дни», - сказал президент Армен Саркисян.