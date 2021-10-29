Госдеп сообщил о согласовании дополнительных полетов над Россией

Госдепартамент США сообщил, что Россия одобрила запросы американских авиаперевозчиков на увеличение числа полетов в ее воздушном пространстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, в Госдепе подтвердили получение письма от авиакомпаний и сообщили, что на прошлой неделе Москва согласилась на дополнительные полеты. При этом в ведомстве отказались сообщить, сколько именно полетов одобрили.

"Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширения возможностей для американских авиаперевозчиков", — пишет Reuters.

Ранее крупнейшие авиаперевозчики США, в числе которых — American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp и United Parcel Service, — направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой добиться увеличения числа полетов в воздушном пространстве России. По словам представителей компаний, без таких прав самолетам придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.