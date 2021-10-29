Конгрессмен обеспокоена ситуацией, создавшейся после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха

28 октября посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с членом комиссии Конгресса по делам Армении Анной Эшу.

Как передает «Арменпресс», посольство РА в США сообщает, что Макунц представила пятилетнюю программу правительства РА, в частности, приоритеты внешней политики, а также мероприятия, направленные на осуществление демократических реформ.

Лилит Макунц и Анна Эшу обсудили ситуацию в Армении, вызванную эпидемией. Макунц поблагодарила конгрессмена за ее усилия в содействии Армении в борьбе с эпидемией.

Анна Эшу выразила обеспокоенность ситуацией, создавшейся после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и выразила свою поддержку армянскому народу в преодолении всех вызовов.