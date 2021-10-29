В Армении за сутки подтверждено 2 096 случаев заражения Covid-19, скончались 43 человека

По состоянию на 11:00 29 октября в Армении всего подтверждено 304 546 случаев заражения COVID-19, 265 936 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 31 090 пациентов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 18 141 тестов. Подтверждено 2 096 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 258 заболевших, есть 43 летальных исхода.

Всего по причине Covid-19 - 6 232 летальных исхода. Общее количество смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 288.