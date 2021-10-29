На армянском рынке новая авиакомпания: «Flyone Armenia» получила сертификат эксплуатанта воздушного судна

На армянский рынок выходит новая авиакомпания. Комитет гражданской авиации Армении выдал «Flyone Armenia» сертификат эксплуатанта воздушного судна.

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, «Flyone Armenia» стала национальным оператором и скоро начнет свои первые полеты.

По сообщению авиакомпании, в ближайшее время у граждан Армении появится возможность путешествовать по странам Европы и Азии по весьма доступным ценам.

«В данный момент мы находимся на стадии запуска продаж, мы активно готовимся к запуску первых рейсов «Flyone Armenia». С нетерпением ждем наших пассажиров», - сказал генеральный директор компании Мирча Малека.

Компания будет выполнять рейсы из аэропорта Еревана в Москву, Тегеран, Лион, Кутаиси, Дамаск, Краснодар, Париж, Стамбул и Тель-Авив.

На данный момент компания инвестировала в армянский рынок более 60 миллионов евро. Компания планирует создать рабочие места для более чем 135 сотрудников с зарплатой выше средней. В дальнейшем количество сотрудников и самолетов будет увеличиваться.

Авиакомпания будет выполнять рейсы на самолетах Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security.