На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Вспышка началась в 18.17 мск и длилась 31 минуту.

Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, отмечается на сайте.

Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до "оранжевого" и лишь немного не дотягивает до "красного" уровня.

Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий от сотрудников лаборатории относительно последствий вспышки на Солнце для Земли.