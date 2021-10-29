В Украине отметили 30-летие возобновления деятельности Армянской Апостольской церкви

Армянская Апостольская церковь отмечает 30-летие возобновления своей деятельности в Украине. Как передает «Арменпресс», AnalitikaUA.net. подчеркивает, что это одна из старейших христианских церквей в мире.

Отмечается, что основные события произошли 28 октября в Национальном заповеднике «София Киевская». Он просуществовал в Украине до конца Второй мировой войны, затем был разрушен советской властью. Восстановили его только в 1991 году.

О роли Армянской Апостольской церкви много было сказано на международной конференции, состоявшейся 28 октября. Она была организована научными сотрудниками и церковными служащими в сотрудничестве с Союзом армян Украины. Проходила в заповеднике «София Киевская», на ней присутствовали эксперты, историки и религиозные деятели со всего мира.

Приняли участие и вице-президент Союза армян Украины Давид Мкртчян и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Владимир Карапетян.

Организаторами конференции были Епархия Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Украине, Львовская национальная академия искусств, Национальный заповедник «София Киевская», Украинская ассоциация религиоведения (УАР) и Союз армян Украина.

«Цель конференции, прежде всего, поскольку это научная конференция, состоит в том, чтобы раскрыть некоторые новые аспекты изучения и исследования пребывания армян и Армянской церкви в Украине. Спектр вопросов - все, что касается армянской диаспоры в Украине, культуры, религии, церкви», - сказала Ирина Гаюк, доцент кафедры Львовской национальной академии искусств.

В рамках конференции состоялась выставка «Армянская церковь в Украине. История и современность», а также презентация книги Ирины Гаюк «Историческая панорама религиозных центров Армянской церкви на украинских землях».

В книге представлена история всех армянских церковных центров Украины. Издание довольно информативно, оно предназначено для широкого круга богословов, историков, этнографов и читателей.

Ранее сообщалось, что строительство, идентификация, реставрация и сохранение церквей - одно из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам президента Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным, но и культурным центром.

В этом году отмечалось 230-летие со дня провозглашения Дня иконы Армянской Каменец-Подольской Богородицы.