Произведения искусства, изделия ручной работы: в Глендейле состоится Армянский фестиваль

В Глендейле, на пересечении улиц Арцах и Бродвей, пройдет Армянский фестиваль, на котором будут представлены армянская культура и предметы армянского производства. Фестиваль организован генеральным консульством Республики Армения в Лос-Анджелесе.

Как передает «Арменпресс», консульство Армении сообщает, что на выставке будут представлены товары, импортируемые из Армении в США, производимые армянскими организациями в США, услуги армянских компаний, работающих в США, деятельность армянских организаций. Армянский фестиваль состоится 11 декабря. Будут представлены высокотехнологичные продукты армянских организаций Армении, Арцаха, Калифорнии, хозяйственные товары, произведения искусства, ремесел, еда и напитки.

Фестиваль будет действовать с 10:00 до 22:00, ожидается более 20 000 посетителей. Цель Армянского фестиваля - представить американцам армянское искусство и культуру, раскрыть творческий образ армянского народа.

На фестивале будет представлена армянская культурная программа.