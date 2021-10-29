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Система гражданской службы Армении находится в активной стадии реформ: Сурен Папикян

Система гражданской службы Армении находится в активной стадии реформ: Сурен Папикян

Система гражданской службы Армении находится в активной стадии реформ. Об этом заявил вице-премьер Армении Сурен Папикян в ходе обсуждения программы «Содействие дальнейшей реализации реформ гражданской службы Республики Армения», осуществляемой Офисом гражданской службы Аппарата премьер-министра и программой ЕС «Twinning».

«Я полон надежд, что поднятые в ходе этого обсуждения вопросы своими решениями будут способствовать модернизации сферы, приблизят систему гражданской службы к ориентирам Евросоюза», - как передает «Арменпресс», сказал вице-премьер.

Он добавил, что Армения высоко ценит это сотрудничество. По его словам, у сотрудничающих сторон есть большой потенциал, использование которого является краеугольным камнем реформ  этой сферы и способствует постоянному сотрудничеству между Арменией и ЕС.


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