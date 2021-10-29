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Левон Аронян и Роберт Ованнисян одержали победу во втором туре «Grand Swiss»

Левон Аронян и Роберт Ованнисян одержали победу во втором туре «Grand Swiss»

Армянские шахматисты продолжают выступления на турнире «Grand Swiss», проходящем в столице Латвии Риге.

Как передает «Арменпресс», во втором туре победу одержали Левон Аронян и Роберт Ованнисян, свои партии завершили вничью Мануэл Петросян, Сергей Мовсесян, Габриэль Саргсян, Самвел Тер-Саакян и Айк Мартиросян.

В женском турнире Анна Саргсян потерпела поражение, Элина Даниелян победила.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Турниры в столице Латвии, Риге пройдут с 27 октября по 9 ноября.


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