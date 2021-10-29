Чемпионат мира по боксу: Давид Чалоян одержал победу, Гурген Мадоян выбыл из борьбы

Члены сборной Армении по боксу продолжают выступления на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/16 финала чемпионата мира у Давида Чалояна был достаточно серьезный соперник - Цонте Рогава, представлявший Украину. Рогава перешел в сборную Украины, после победы над чемпионом Европы до 22 лет в чемпионате своей страны. В первом раунде армянский спортсмен выиграл со счетом 3:2. Во втором раунде Давид увеличил преимущество. Понимая, что проигрывает, Рогава в третьем раунде был активнее. Этот раунд оказался довольно сложным. Оба боксера предприняли много ударов. Но Чалоян был лучше соперника. В итоге, и в этом раунде рефери предпочтение дали Чалояну, армянский спортсмен победил единогласным решением рефери.

В 1/8 финала Давид Чалоян встретится с колумбийцем Кристианом Сальгадо.

Другой представитель Армении Гурген Мадоян проиграл в 1/16 финала, уступив польскому боксеру Дамиану Дуркачу.