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Европейские индексы - 28-10-21

Европейские индексы - 28-10-21

МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 15696.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6804.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7249.47 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1880.37 пункта.


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