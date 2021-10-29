Европейские индексы - 28-10-21
МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 15696.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6804.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7249.47 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1880.37 пункта.
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