Защитник прав человека Армении принял участие в 6-м заседании Евразийского альянса омбудсменов

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 28 октября принял участие в 6-м заседании Евразийского альянса омбудсменов, посвященном защите прав молодежи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, во встрече также приняли участие омбудсмены России, Ирана, Сербии, Казахстана, Кыргызстана и ряда других стран, а также руководители государственных органов Российской Федерации.

В своем выступлении Арман Татоян поприветствовал участников заседания, затем представил опыт института омбудсмена, подчеркнув, что особое внимание уделяется информации о правилах безопасного использования интернета детьми. В частности, Арман Татоян представил опыт совместной организации офисом защитника прав человека и компанией «Касперский» тренинга для учителей информатики по безопасному использованию интернета.

Участники встречи договорились обратить особое внимание на расширение социально-экономических мероприятий по поддержке молодежи и содействие созданию советов по защите молодежи при правозащитных учреждениях.

Участники встречи подчеркнули важность эффективного сотрудничества между партнерскими структурами в области защиты прав молодежи.