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Турция консультируется с Азербайджаном в вопросе нормализации отношений с Арменией: Чавушоглу

Турция консультируется с Азербайджаном в вопросе нормализации отношений с Арменией: Чавушоглу

Турция консультируется с Азербайджаном в вопросе нормализации отношений с Арменией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Интерфакс Азербайджан», об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «CNN Turk».

«Этот вопрос мы обсудили с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в ходе недавнего визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Физули. По этим направлениям мы консультируемся с Азербайджаном. В то же время и из Армении поступили положительные сигналы. Мы же со своей стороны заявили, что на положительные шаги Армении сделаем ответные действия, а вот какие шаги мы совместно с Азербайджаном можем предпринять, это тоже обсуждаем», - сказал Чавушоглу.


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