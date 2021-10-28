Выступление на юбилейной конференции, посвященной 50-ой годовщине восстановления законных прав Китайской Народной Республики в ООН

2021/10/25

Председатель Китайской Народной Республики

Си Цзипьпин

Уважаемый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш!

Уважаемые представители аккредитованных в Китае дипмиссий и международных организаций!

Дамы и господа!

Друзья и товарищи!

В этот день 50 лет назад на 26-й сессии ГА ООН подавляющим большинством голосов была принята резолюция № 2758, в которой постановлено восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее законных правах и признать представителей её правительства единственными законными представителями Китая в ООН. Это победа китайского народа, победа народов всего мира!

Весьма символично, что сегодня мы с вами отмечаем эту знаменательную дату, вспоминая пройденный путь и устремляя взор в будущее.

Восстановление законного места нового Китая в ООН стало историческим событием для всего мира, в том числе для самой Организации. Как результат общих усилий всех стран, выступающих за мир и справедливость, это событие знаменует возвращение в ООН страны, население которой составляет четверть жителей всего мира, имеет важное и далекоидущее значение не только в страновом, но и в мировом масштабе.

Пользуясь случаем, хотел бы от имени правительства и народа Китая искренне поблагодарить всех соавторов резолюции № 2758, соинициаторов голосований и проголосовавшие за ее принятие, а также выразить дань уважения всем странам и народам, выступающим за справедливость и честность!

Дамы и господа, друзья и товарищи!

50 лет со дня восстановления законного места нового Китая в ООН – годы мирного развития нашей страны на благо всего человечества.

За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, определил направления развития в процессе глубоких изменений, вписал величественную эпопею в историю развития страны и человечества. На основе государственного становления и развития с момента образования нового Китая, наш народ вошел в новый исторический период реформ и открытости, положил начало социализму с китайской спецификой. Благодаря раскрепощению и развитию производительных сил мы повысили уровень жизни и достигли исторического прорыва. Покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, мы вывели страну на второе место в мире по общему объему экономики. Неустанными усилиями мы реализовали цель всестороннего построения среднезажиточного общества на китайской земле, одержали полную победу в борьбе с бедностью, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности, встали на новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Китайский народ ждет светлое будущее великого возрождения китайской нации.

За эти 50 лет китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, внес огромный вклад в дело мира и развития на планете. Миролюбивый китайский народ, глубоко осознавая, насколько дорог мир и спокойствие, был и остается приверженным независимой, самостоятельной мирной внешней политике. Китайский народ, стоящий на страже справедливости, твердо поддерживает развивающиеся страны в отстаивании своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Стремясь к совместному развитию, китайский народ всемерно помог и помогает развивающимся странам практическими действиями – от железной дороги Танзания – Замбия вплоть до инициативы ОПОП, своим развитием открывает все новые возможности всему миру. В тяжелые периоды, когда везде бушует пандемия COVID-19, Китай щедро делится своим опытом контроля и лечения, доставляет в разные уголки мира огромное количество антиковидных средств, вакцины и препаратов, принимает самое активное участие в совместном расследовании происхождения вируса с научным подходом, до сих пор продолжает сражаться за окончательную победу человечества над пандемией.

За эти 50 лет китайский народ приложил неустанные усилия к защите авторитета и статуса ООН, претворяя в жизнь многосторонность и углубляя сотрудничество с организацией. Наша страна с честью исполняет обязательства и миссии в качестве постоянного члена Совбеза ООН, строго соблюдает цели и принципы Устава ООН, отстаивает ооноцентричный миропорядок. Активно выступая за политическое урегулирование конфликтов мирными средствами, Китай направлял в общей сложности более 50 тыс. человек для участия в миротворческих операциях, занимая второе место по величине взносов в бюджет ООН и ее миротворческие миссии. Китай входит в число первых стран, выполнивших Цели развития тысячелетия ООН, подает пример в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, его вклад в глобальное дело сокращения бедности составляет свыше 70%. Придерживаясь Устава ООН и духа «Всеобщей декларации прав человека», Китай встал на уникальный путь развития прав человека, отвечающий веянию времени и сочетающий универсальность прав человека с национальными реалиями. Это по сути дела самый достойный вклад в продвижение прав человека в мире.

Дамы и господа, друзья и товарищи,

Мировые тенденции необратимы, будущее принадлежит тем, кто идет в ногу с лейтмотивом времени. За эти 50 лет, несмотря на турбулентность международной ситуации, благодаря совместным усилиям народов всех стран в целом на планете удалось сохранить стабильность и стремительную динамику экономического развития. Набирает быстрые обороты технологичная инновация, укрепляется позиция развивающихся стран. Больше миллиарда человек избавились от бедности, а на путь модернизации встали миллиарды.

В мире, переживающем глубочайшие за столетие перемены, прогрессивная сила дела мира и развития непрерывно укрепляется. Следует идти в ногу со временем, развивать сотрудничество без конфронтации, расширять открытость без замкнутости. Важно твердо выступать за взаимовыгоду и всеобщий выигрыш против игры с нулевой суммой, противостоять любым проявлениям гегемонии и политики силы, не допустить односторонности и протекционизма в каких бы то ни было формах.

Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, которые должны служить маяком в построении прекрасного мира. Мир и развитие для нас – общее дело, равенство и справедливость – общий идеал, демократия и свобода – общее стремление. Мир свойствен многообразием, в чем состоит неповторимая красота человеческой цивилизации, питательная среда неиссякаемых сил и энергий для мирового развития. «Чудесная работа вряд ли обойдется без заимствования». Цивилизация не бывает хорошей или плохой, она лишь бывает разной в разных регионах. Сближение происходит только в процессе общений, а без сближения невозможно добиться прогресса. Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народов и продвигать человеческий прогресс.

– Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего. Человечество – неделимое единое целое, Земной шар – наш общий дом. Никто не может в одиночку защититься.

Важно жить в гармонии ради общего прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества – это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех.

– Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа. Развитие, мир и спокойствие – общее чаяние народов мира. Развитие приобретает смысл и устойчивость только тогда, когда оно направляется и опирается на народ. Важно ставить народ во главу угла, добиваться более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития. Для устранения несбалансированности и неполноценности развития нужно повышать его равномерность, скоординированность и инклюзивность. Важно наращивать потенциал человека, чтобы каждый смог подключиться к процессу развития и использовать его плоды, чтобы результаты развития были справедливо распределены на пользу каждого государства и каждого человека. На недавно состоявшейся 76-й сессии ГА ООН я выдвинул Глобальную инициативу развития с призывом к международному сообществу объединиться для преодоления натиска пандемии на глобальное развитие, ускорять реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года и формировать сообщество глобального развития.

– Нам необходимо укреплять сотрудничество для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам. В настоящее время перед международным сообществом стоят такие проблемы глобального значения, как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, обеспечение кибербезопасности и биологической безопасности, эффективное решение которых требует более инклюзивной формы глобального управления, более эффективного формата многостороннего сотрудничества и более активного регионального взаимодействия.

Климатические изменения – объявленная тревога для человечества. Все страны мира должны предпринимать практические меры для обеспечения безопасности экологии, способствовать «зеленному» восстановлению экономики, производству и потреблению, формировать здоровый образ жизни. Важно добиться гармоничного сосуществования человека и природы, чтобы благополучная экология послужила неиссякаемой движущей силой для устойчивого развития.

– Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Формирование сообщества единой судьбы человечества было бы немыслимо без эффективно действующей ООН, без реформирования и развития системы глобального управления. Важно отстаивать ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, защищать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН. При этом международные правила должны определяться 193 государствами-членами ООН на коллективной основе, а не отдельными странами или группами государств. Эти правила должны соблюдаться всеми 193 странами-участницами ООН, здесь исключения нет и быть не должно. Все члены международного сообщества должны с уважением относиться к ООН и ее бережно охранять. Недопустимы избирательные подходы или использование трибуны ООН в угоду собственных интересов. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества. Китай готов вместе со странами мира придерживаться концепции совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, сообща обсуждать и обновлять формы сотрудничества, на практике продвигать подлинную многосторонность в сложившихся новых условиях.

Дамы, господа, друзья и товарищи!

Память о прошлом – это путь к будущему. Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества, предоставлять всему миру общественное благо.

Мы из разных уголков мира, переживаем общую единую судьбу. Призываю общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, прилагать неустанные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!

Спасибо за внимание!