Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Вице-премьер Папикян на неделю уходит в отпуск

Вице-премьер Папикян на неделю уходит в отпуск

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна вице-премьер Сурен Папикян с 28 октября по 3 ноября включительно будет находится в неоплачиваемом отпуске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]