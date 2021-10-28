Вице-премьер Папикян на неделю уходит в отпуск
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна вице-премьер Сурен Папикян с 28 октября по 3 ноября включительно будет находится в неоплачиваемом отпуске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am.
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