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Обсуждены вопросы двустороннего армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере

Обсуждены вопросы двустороннего армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 28 октября принял посла Чехии в Армении Бедржиха Копецкого и новоназначенного военного атташе при посольстве, подполковника Михала Собарну (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравив подполковника Собарну с назначением, Аршак Карапетян пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности. 

В ходе встречи Аршак Карапетян и посол Копецкий обсудили ряд вопросов двустороннего армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере.


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