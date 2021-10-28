Обсуждены вопросы двустороннего армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 28 октября принял посла Чехии в Армении Бедржиха Копецкого и новоназначенного военного атташе при посольстве, подполковника Михала Собарну (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравив подполковника Собарну с назначением, Аршак Карапетян пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

В ходе встречи Аршак Карапетян и посол Копецкий обсудили ряд вопросов двустороннего армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере.