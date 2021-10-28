Наиболее оптимальная форма разблокировки транспортных коммуникаций - трехсторонняя рабочая группа: Захарова

Все вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Закавказье, лучше всего рассматривать и решать в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что наиболее оптимальной формой для проработки вопроса о разблокировке транспортных коммуникаций в Закавказье является трехсторонняя рабочая группа, созданная по итогам московского саммита [с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана] 11 января нынешнего года, - отметила официальный представитель дипведомства. - Уже состоялись восемь заседаний этого механизма, и все стороны высоко оценивают его деятельность".

"Мы считаем правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - подчеркнула Захарова.