Премьер-министр Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковника Сергея Истракова.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, с

обеседники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией, а также обменялись мнениями о текущей военно-политической ситуации в регионе.