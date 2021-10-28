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Премьер-министр Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ

Премьер-министр Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковника Сергея Истракова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией, а также обменялись мнениями о текущей военно-политической ситуации в регионе.
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