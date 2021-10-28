Открытие дипмиссии Ватикана является важным стимулом для отношений Армения- Ватикан: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя госсекретаря Святого Престола по общим вопросам, архиепископа Эдгара Пенья Парру и возглавляемую им делегацию. На встрече присутствовали также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ватикане Карен Назарян и апостольский нунций Святого Престола в Армении, архиепископ Жозе Авелину Бетанкур.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове премьер-министр Пашинян отметил:

“Ваше Превосходительство, уважаемые члены делегации,

Добро пожаловать в Республику Армения. Хочу подтвердить нашу готовность и решимость развивать межгосударственные отношения со Святым Престолом, и я рад, что вчера в Ереване официально открылась апостольская нунциатура Святого Престола. Это будет очень важным стимулом для наших отношений.

Наши отношения имеют глубокую историческую основу, они зиждутся на общих христианских ценностях, что является очень важным фактором. В этой связи хочу поблагодарить за твердую позицию, выраженную Святым Престолом во время 44-дневной войны. Я также придаю большое значение нашему сотрудничеству в сохранении армянского культурного и христианского наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Мы благодарны Его Святейшеству за его приверженность углублению наших двусторонних отношений. Я, конечно, помню состоявшийся в тяжелое для нас время наш телефонный разговор с Его Святейшеством и прошу передать мои приветствия Его Святейшеству и государственному секретарю кардиналу Паролину. Приветствую Вас еще раз, очень рад нашей встрече и возможности обсудить вопросы повестки наших отношений”.

Заместитель госсекретаря Святого Престола, в свою очередь, отметил:

“Спасибо, многоуважаемый господин премьер-министр. Сегодня второй и последний день моего визита. Я прибыл в Ереван по случаю открытия посольства Святого Престола - апостольской нунциатуры, и, воспользовавшись возможностью, провожу встречи с властями Армении. Большое спасибо за то, что приняли нашу делегацию.

Я хотел бы поблагодарить Вас за эту встречу и подчеркнуть, что открытие апостольской нунциатуры Святого Престола продолжит укрепление наших двусторонних отношений, особенно в областях, которые мы уже обсуждали в министерстве иностранных дел и других ведомствах и которые важны в контексте наших отношений.

Его Святейшество и кардинал Паролин направляют свои приветствия и наилучшие пожелания лично Вам и Республике Армения. Мы продолжим вместе работать над нашей общей повесткой, уделяя особое внимание ряду важных вопросов, в том числе проблеме армянских военнопленных”.

Премьер-министр поблагодарил Папу Франциска за призывы к немедленному освобождению удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и готовность продолжить шаги в этом направлении. Глава правительства подчеркнул важность международной поддержки для решения этого вопроса.

Собеседники обменялись мнениями по отношениям Армения- Ватикан и региональным проблемам. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении привержено повестке открытия мирной эпохи в регионе, но важна также приверженность этому процессу всех заинтересованных сторон. Стороны подчеркнули важность вклада Армении и Святого Престола в поддержание мира во всем мире.

Эдгар Пенья Парра заверил, что Святой Престол продолжит усилия по сохранению армянского духовного и культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и решению проблемы возвращения армянских военнопленных.

Премьер-министр подчеркнул важность братских связей между Римско-католической, Армянской Апостольской и Армянской католической церквями, которые создают прочную основу для отношений между Арменией и Ватиканом. Никол Пашинян выразил уверенность, что эта динамика сохранится и будет и впредь развиваться в результате открытия дипломатического представительства Ватикана в Армении.