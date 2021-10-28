Посол КНР считает армяно-китайские отношения очень удовлетворительными

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юн считает текущие темпы развития армяно-китайских отношений очень удовлетворительными. Как сообщает Арменпресс, об этом посол Китая сказал после церемонии открытия Класса Конфуция в Российско-армянском университете.

«Можно сказать, что на данный момент я не удовлетворен, а очень удовлетворен уровнем развития этих отношений», - подчеркнул посол Китая в Армении.

Напомнив, что история отношений между Арменией и Китаем насчитывает несколько тысяч лет и уходит корнями во времена древнего Шелкового пути, посол Фан Юн добавил, что в последнее время отношения между двумя странами стабильно развиваются.

«Мы очень рады видеть, что многие молодые люди в Армении сегодня интересуются Китаем, китайской культурой и языком. Я приехал в Армению в прошлом году и могу сказать, что по состоянию на прошлый год и на данный момент я вижу, что количество студентов, изучающих китайский язык, увеличивается, уровень их языковых навыков повышается. Ежегодно наше посольство организует мероприятие, которое финансово поощряет студентов, школьников и преподавателей. И я уже вижу, что среди них есть очень хорошие студенты», - сказал посол Фан Юн, напомнив, что посольство Китая также сотрудничает с информационным агентством «Арменпресс».

По словам посла, они разработали очень хороший план, благодаря которому больше китайских туристов посетят Армению, чтобы увидеть природу и достопримечательности этой страны.

«Я надеюсь, что в результате нашего дальнейшего сотрудничества поток китайских туристов в Армению еще больше увеличится, мы сможем увидеть увеличение количества туристов», - сказал посол Китая.

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении Фан Юн сегодня, 28 октября, принял участие в церемонии открытия Класса Конфуция в Российско-армянском (Славянском) университете.