Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-10-21

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 октября, курс доллара США вырос на 0.48 драмa и составил 477.79 драм. Курс евро вырос на 0.55 драмa и составил 553.90 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.79 драм. Курс британского фунта вырос на 1.67 драмa и составил 657.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 176.56 драмa и составила 27577.38 драм. Цена серебра сократилась на 5.15 драмa и составила 367.98 драм. Цена платины сократилась на 398.55 драмa и составила 15714.61 драм.