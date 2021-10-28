Четверо военнослужащих ВС Армении получили легкие ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами
17:33, 28 Октябрь, 2021
На одной из военных позиций войсковой части N министерства обороны Армении, расположенной в восточном направлении, 28 октября, в районе 10 часов утра, четыре военнослужащих ВС Армении получили легкие ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, раненым была оказана первая медицинская помощь.
Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.
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