Четверо военнослужащих ВС Армении получили легкие ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами

На одной из военных позиций войсковой части N министерства обороны Армении, расположенной в восточном направлении, 28 октября, в районе 10 часов утра, четыре военнослужащих ВС Армении получили легкие ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, раненым была оказана первая медицинская помощь.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.