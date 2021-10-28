В Японии обеспокоились военной модернизацией Китая

Япония, как и другие страны региона, обеспокоена военной модернизацией Китая и расширением его военной активности, заявил в ходе пресс-конференции в четверг заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осведомлены относительно высказываний председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Мы наблюдаем активное развитие Китаем технологий гиперзвукового и ядерного вооружения, направленных на создание наступательных сил, способных преодолеть противоракетную оборону. Наша страна, как и другие страны региона, и международное сообщество серьезно обеспокоены вопросом безопасности в связи со стремительным укреплением военного потенциала Китай и расширением его военной активности", - заявил Исодзаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Милли, который сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.